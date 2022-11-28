Зеленский встретился с главами МИД семи стран: видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
Отметим, что сегодня, 27 ноября, с визитом в Киев прибыли главы МИД:
Как отметил президент во время встречи, визит министров является важным сигналом поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно во времена самых серьезных вызовов.
Фото: Зеленский встретился с главами МИД семи стран (president.gov.ua)
Зеленский отметил существенную оборонную, финансовую и гуманитарную помощь балтийских и североевропейских партнеров в условиях войны против.
"Особенно ценим поддержку прочности Вооруженных Сил Украины, медицинскую и реабилитационную помощь нашим раненым, проведение учебно-тренировочных миссий, таких важных для украинских военных, поддержку вынужденных переселенцев из Украины, которые из-за войны выехали за границу", - заявил президент.
"Мы очень рады, что вы находитесь по сторону правды на светлой стороне в этой войне, на стороне Украины и ее войны за независимость и свободу", - добавил президент.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, во время его встречи с министрами стороны подняли ряд важных вопросов, среди которых военная и экономическая помощь Украине, а также новые санкции против России.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 28 ноября, с визитом в Киев прибыли министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.
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