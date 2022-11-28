Зеленский встретился с главами МИД семи стран: видео

Отметим, что сегодня, 27 ноября, с визитом в Киев прибыли главы МИД:

Эстонии - Урмас Рейнсалу;

Исландии - Тордис Колбрун Гилфадоттир;

Латвии - Эдгарс Ринкевич;

Литвы - Габриэль Ландсбергис;

Норвегии - Анникен Витфельдт;

Финляндии - Пекка Гаависто;

Швеции - Тобиас Бильстрем.

Как отметил президент во время встречи, визит министров является важным сигналом поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно во времена самых серьезных вызовов.

Фото: Зеленский встретился с главами МИД семи стран (president.gov.ua)

Зеленский отметил существенную оборонную, финансовую и гуманитарную помощь балтийских и североевропейских партнеров в условиях войны против.

"Особенно ценим поддержку прочности Вооруженных Сил Украины, медицинскую и реабилитационную помощь нашим раненым, проведение учебно-тренировочных миссий, таких важных для украинских военных, поддержку вынужденных переселенцев из Украины, которые из-за войны выехали за границу", - заявил президент.

О чем говорили

Зеленский акцентировал внимание на вызовах зимнего периода и терроре России, который направлен против гражданского энергетического сектора. Призвал предоставить Украине современные ПВО и неотложную поддержку энергетической системе;

стороны подчеркнули важность дальнейшего наращивания санкционного давления против России и скоординированной работы над созданием трибунала, а также механизма компенсации убытков;

президент поблагодарил за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и отметил важность дальнейшего содействия в реализации курса на членство в НАТО;

Зеленский акцентировал внимание на важности участия стран в реализации украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, а также вклада каждого партнера в обеспечение продовольственной безопасности в мире.

"Мы очень рады, что вы находитесь по сторону правды на светлой стороне в этой войне, на стороне Украины и ее войны за независимость и свободу", - добавил президент.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, во время его встречи с министрами стороны подняли ряд важных вопросов, среди которых военная и экономическая помощь Украине, а также новые санкции против России.