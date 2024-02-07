Зеленский встретился с Боррелем: обсудили дополнительные поставки боеприпасов, дронов и ПВО

Президент Владимир Зеленский встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве в среду, 7 февраля. В частности, глава государства просил о дополнительных поставках Украине боеприпасов, беспилотников и систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Жозепа Борреля и Telegram Владимира Зеленского.
"Имею честь снова быть принятым президентом Владимиром Зеленским. Он просил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО", - написал Боррель.
Он добавил, что его ключевым приоритетом является мобилизация для Украины дополнительной военной техники ЕС.
"Мы должны сделать больше и мы должны сделать это быстрее", - отметил Боррель.
Был получен полученный от President @ZelenskyyUa .
Он был направлен на дополнительную аммуницию, дронов и Air Defence Systems.
Mobilising additional EU military equipment for #Ukraine is my top priority.
Мы должны быть более или должны быть faster. pic.twitter.com/NY2Loo4zD5 - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
Напомним, в начале мая прошлого года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью.
По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.
В то же время, сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от Европейского союза более одного миллиона артиллерийских боеприпасов до конца этого года.
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