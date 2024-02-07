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Зеленский встретился с Боррелем: обсудили дополнительные поставки боеприпасов, дронов и ПВО

Фото: Владимир Зеленский и Жозеп Боррель (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве в среду, 7 февраля. В частности, глава государства просил о дополнительных поставках Украине боеприпасов, беспилотников и систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Жозепа Борреля и Telegram Владимира Зеленского.

"Имею честь снова быть принятым президентом Владимиром Зеленским. Он просил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО", - написал Боррель.

Он добавил, что его ключевым приоритетом является мобилизация для Украины дополнительной военной техники ЕС.

"Мы должны сделать больше и мы должны сделать это быстрее", - отметил Боррель.

О встрече также сообщил и Зеленский.
 
"Продуктивная встреча с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили сотрудничество Украины и ЕС в сфере безопасности, в том числе поставки 1 миллиона артиллерийских боеприпасов, как было договорено. Это нужно реализовать полностью ради нашей совместной безопасности", - написал президент.

Миллион боеприпасов от ЕС

Напомним, в начале мая прошлого года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью.

По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.

В то же время, сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от Европейского союза более одного миллиона артиллерийских боеприпасов до конца этого года.

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