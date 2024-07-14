Зеленский встретится с главами областей после общения с губернаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи с главами областей. Они состоятся после встреч с губернаторами штатов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Десяти встреч за неделю: с лидерами стран, руководителями правительств, с конгрессменами и общественными лидерами Америки, с президентом Байденом, со спикером Джонсоном", - рассказал он.
По словам Зеленского, после встреч с губернаторами штатов Америки он проведет встречу с главами областей.
"Нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин напрямую. Это и медицина, это и укрытия, это и оборонные индустрии и т.д. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях", - отметил президент.
Президент Владимир Зеленский ездил в США для участия в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в собрании Национальной ассоциации губернаторов. Он обсудил с главами американских штатов ряд вопросов, в том числе по поводу российской агрессии, усиления ПВО, регионального сотрудничества.
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