Зеленский встретится с главами областей после общения с губернаторами США

"Десяти встреч за неделю: с лидерами стран, руководителями правительств, с конгрессменами и общественными лидерами Америки, с президентом Байденом, со спикером Джонсоном", - рассказал он.

По словам Зеленского, после встреч с губернаторами штатов Америки он проведет встречу с главами областей.

"Нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин напрямую. Это и медицина, это и укрытия, это и оборонные индустрии и т.д. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях", - отметил президент.