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Зеленский встретится с главами областей после общения с губернаторами США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи с главами областей. Они состоятся после встреч с губернаторами штатов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Десяти встреч за неделю: с лидерами стран, руководителями правительств, с конгрессменами и общественными лидерами Америки, с президентом Байденом, со спикером Джонсоном", - рассказал он.

По словам Зеленского, после встреч с губернаторами штатов Америки он проведет встречу с главами областей.

"Нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин напрямую. Это и медицина, это и укрытия, это и оборонные индустрии и т.д. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях", - отметил президент.

Визит Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский ездил в США для участия в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в собрании Национальной ассоциации губернаторов. Он обсудил с главами американских штатов ряд вопросов, в том числе по поводу российской агрессии, усиления ПВО, регионального сотрудничества.

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Владимир Зеленский