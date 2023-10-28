RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о встрече в Мальте: нужен общий план реализации формулы мира

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи по украинской формуле мира на уровне советников и специальных представителей, которая проходит на Мальте, заявил, что нужно объединиться для создания совместного плана ее реализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"В прошлом году я предложил формулу мира для мира. 10 пунктов, которые охватывают все аспекты агрессии России против Украины и основаны на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генеральной ассамблеи ООН", - сказал президент.

По его словам, за прошедший год украинская формула мира постепенно становится глобальной, потому что ее поддержали или по крайней мере проявили действенную заинтересованность в работе с ней.

"Эта Формула действительно стала общей", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинская формула мира может в дальнейшем стать универсальной, даже несмотря на то, что все войны разные.

"Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой общий план действий должен подготовить в рамках нашего взаимодействия и впоследствии выйти с ним на Глобальный саммит мира - на уровень лидеров, - утвердить и реализовать", - подчеркнул президент.

Мирный саммит

Напомним, сегодня, 28 октября, на Мальте стартовал третий мирный саммит по Украине. Детали встречи РБК-Украина собрало в материале.

Что известно о третьем мирном саммите

На Мальте сегодня и завтра состоится третья встреча по украинской формуле мира. Главная цель для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, - заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Две предыдущие встречи прошли в Копенгагене и Джидде. Тогда Украине удалось привлечь не только прямых партнеров и союзников, но и представителей Глобального юга, занимающих нейтральную позицию по отношению к войне.

Заметим, что в этот раз Китай не участвует в мирном саммите. По данным СМИ, отсутствие Пекина разочаровало украинское руководство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МирныйВойна России против Украины