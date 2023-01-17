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Зеленский снова напомнил Германии о важности военной помощи Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 17 января 2023 17:11
Зеленский снова напомнил Германии о важности военной помощи Украине Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Во вторник, 17 января, Зеленский обсудил со Штайнмайером ситуация на фронте и то, как важна для Украины поддержка Германии. Кроме этого, поднимался вопрос гуманитарной, финансовой и оборонной помощи, которые планирует предоставить Германия.

"Сегодня я хотел бы поблагодарить Германию за всестороннюю помощь украинцам. За помощь, которая оказала нашу армию сильнее, а также за финансовую поддержку. Отдельно хотел бы поблагодарить граждан Германии за убежище украинцев в этот трудный период", - сказал Зеленский.

Он отметил, что необходимо как можно быстрее увеличивать оборонный потенциал Украины. Это необходимо для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

Зеленский считает, что накануне подготовки встречи министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн" именно эта тема является самой актуальной.

"Полагаемся на лидерскую роль Германии в имплементации нашей формулы мира", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина писала, что первое и решающее решение нового министра обороны Германии Бориса Писториуса будет касаться вопроса о поставках танков для Украины .

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