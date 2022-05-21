RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський знав про намір Росії напасти на Україну, - Дуда

Фото: Анджей Дуда і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський знав про намір Росії вчинити збройний напад на Україну. При цьому він був упевнений, що українська армія набагато сильніша за ту, що була у 2014 році.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Times.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощаючись, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив польський президент.

За його словами, Зеленський на прощання сказав, що вони бачаться, можливо, Востаннє.

"Я чув:" росіяни думають, що ми не будемо воювати, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які вже воювали 8 років, які знайомі з бойовими діями. Це зовсім інша Україна і зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році". Нарешті, Зеленський сказав:" Анджей, можливо, ми бачимося в останній раз", - розповів Дуда.

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що Польща лобіюватиме питання надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАнджей ДудаВійна Росії проти України