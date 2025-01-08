RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Зеленский сменил посла Украины в Мозамбике

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Республике Мозамбик. На ее место назначил Ростислава Троненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

"Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик", - говорится в указе №19/2025.

Указом №18/2025 с этой должности была уволена Любовь Абравитова.

"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству!", - говорится в документе.

Стоит отметить, что посол в Мозамбике не была основой должности Абравитовой. Она является послом Украины в ЮАР и остается им.

Что известно о Троненко

Ростислав Троненко - украинский дипломат, магистр международных отношений. Владеет испанским, португальским, русским и английским языками.

  • В 1994-1997 годах - руководитель секретариата министра иностранных дел Украины.
  • С 1997 по 1999 год - заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.
  • Советник-посланник посольства Украины в Бразилии в 1999-2001 годах.
  • В 2001-2003 годах - директор Третьего территориального департамента МИД Украины.
  • Работал начальником управления кадрового обеспечения Министерства иностранных дел Украины в 2003-2005 годах.
  • С 19 декабря 2005 года по 12 мая 2010 года - посол Украины в Португалии.
  • В 2008 году член официальной делегации Украины для участия в саммите "Украина - Европейский Союз".
  • С 2010 - директор Второго территориального Департамента МИД Украины. Член делегации Украины для участия в работе 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
  • С 23 августа 2011 года - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
  • С 24 марта 2012 до 6 октября 2021 года - посол Украины в Бразилии.

 

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки среди украинских послов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМозамбик