Зеленский сменил начальника Центра специальных операций СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №223 .

Указом №222 президент уволил Сергея Дусика, который занимал должность руководителя Центра спецопераций с мая 2020 года.

Отметим, что Центр специальных операций по борьбе с терроризмом - это отдельный отдел СБУ, который выполняет задачи по пресечению терактов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

Напомним, ранее Зеленский утвердил назначение Сергея Андрущенко первым заместителем главы СБУ.

РБК-Украина также сообщало о ряде кадровых перестановок в СБУ в марте.

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