Зеленский созвонился с президентом Гвинеи-Бисау: обсудили войну и сотрудничество

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Лидеры государств обсудили сотрудничество и ситуацию на фронте.

Об этом заявил президент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Зеленский сообщил, что сегодня он провел предметный телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау, во время которого поблагодарил Эмбало за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, украинский президент проинформировал коллегу о ситуации н фронте.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили последствия попытки мятежа так называемой группы "Вагнер" и ее деструктивную деятельность в странах Африки", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, во время разговора они договорились об усилении взаимодействия и контактов Украины - Гвинеи-Бисау как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Отношения между Украиной и странами Африки

В последнее время Африка стала все чаще появляться в украинских новостях. Российское вторжение показало, что взаимозависимость Украины и Африки намного больше, чем могло казаться. В частности, блокирование экспорта украинского зерна едва не привело к гуманитарной катастрофе в Африке.

О том, какие отношения между Украиной и африканскими государствами сейчас можно узнать в материале РБК-Украина.

Визит делегации лидеров африканских стран

Напомним, что 16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой украинского государства. Также лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, состоящий из 10 пунктов.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Советник главы ОП Михаил Подоляк резко прокомментировал встречу Путина с лидерами африканских стран и риторику главы Кремля.

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