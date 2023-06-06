RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский собирал Ставку по поводу подрыва ГЭС: не повлияет на освобождение территорий

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании была рассмотрена ситуация на фронте и подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

"Доклады военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность - максимальная", - подчеркнул президент.

На заседании, по словам Зеленского, пришли также к выводу, что подрыв Каховской ГЭС был умышленным, но российские военные действовали хаотично и допустили затопление собственной техники.

"В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", - заверил глава государства.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению огромной территории в Херсонской области, в частности, в воде оказалась часть Херсона.

Украинские власти ожидают, что разрушение ГЭС приведет к затоплению от 35 до 80 населенных пунктов и вызовет проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах. Как заявлял Зеленский, точные последствия катастрофы будут понятны где-то через неделю после того, как пойдет вода.

Больше о ситуации с Каховской ГЭС вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Контрнаступление ВСУ

Три дня назад президент Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. Вчера в украинском Минобороны заявили, что ВСУ перешли к наступательным действиям на некоторых направлениях фронта.

В частности, по данным замминистра обороны Анны Маляр, украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом на расстояние от 200 до 1600 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКаховская ГЭСВойна России против Украины