Зеленский собирал Ставку по поводу подрыва ГЭС: не повлияет на освобождение территорий

"Доклады военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность - максимальная", - подчеркнул президент.

На заседании, по словам Зеленского, пришли также к выводу, что подрыв Каховской ГЭС был умышленным, но российские военные действовали хаотично и допустили затопление собственной техники.

"В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", - заверил глава государства.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению огромной территории в Херсонской области, в частности, в воде оказалась часть Херсона.

Украинские власти ожидают, что разрушение ГЭС приведет к затоплению от 35 до 80 населенных пунктов и вызовет проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах. Как заявлял Зеленский, точные последствия катастрофы будут понятны где-то через неделю после того, как пойдет вода.

Больше о ситуации с Каховской ГЭС вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Контрнаступление ВСУ

Три дня назад президент Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. Вчера в украинском Минобороны заявили, что ВСУ перешли к наступательным действиям на некоторых направлениях фронта.

В частности, по данным замминистра обороны Анны Маляр, украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом на расстояние от 200 до 1600 метров.