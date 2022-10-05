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Зеленский о заявке на ЧМ-2030: больше чем символ веры в победу Украины

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Среда 05 октября 2022 22:25
Зеленский о заявке на ЧМ-2030: больше чем символ веры в победу Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Совместная заявка Украины, Испании и Португалии на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году - это больше чем символ веры в победу Украины в войне с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение Чемпионата мира по футболу-2030 - больше символа веры в нашу общую победу. Украина выстоит, победит и отстроится благодаря солидарности партнеров", - написал он.

Напомним, Украина присоединилась к Португалии и Испании в их заявке на проведение Чемпионата мира по футболу-2030.

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