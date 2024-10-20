Зеленский заявил, что войска КНДР на фронте никому не пойдут на пользу

Если Украине придется сталкиваться на фронте с солдатами КНДР, это никому не пойдет на пользу. Такой фактор только продлит войну.

Глава государства отметил, что сейчас появилась новая угроза, а именно - преступный союз России и Северной Кореи. В свою очередь он поблагодарил лидеров и представителей тех государств, которые не закрывают глаз и говорят откровенно:

о сотрудничестве двух стран ради большей войны;

о поставках оружия из Северной Кореи в Россию;

о том, чем россияне могут отплатить Пхеньяну за эту помощь.

Президент подчеркнул, что нестабильность и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войне. Украина тем временем располагает четкими данными, что в РФ прибывают люди из КНДР, и это не просто рабочие для производств, но еще и военные. Украина ждет нормальной, честной и сильной реакции партнеров.

Зеленский заявил, что фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. И "у всех есть возможность увидеть доказательства" благодаря спутникам и видео, которые появляются в России.

"Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "Шахедов", то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее", - резюмировал президент.