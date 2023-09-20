Зеленский заявил, что ООН в тупике, и назвал причину

Право вето, которое загнало Организацию объединенных наций в тупик из-за пребывания в руках Российской Федерации, нуждается в реформатировании. Это поможет вернуть силу Устава ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимир Зеленского во время открытых дебатов Совбеза ООН.

"Резолюции Генеральной ассамблеи подтверждают факт, что единственный источник этой войны - Россия. Впрочем, это ничего не изменило для России в ООН. Но именно такие ситуации изменили все для ООН. Должны признать - Организация в тупике относительно агрессий", - заявил президент и добавил, что человечество сегодня уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций.

По словам Владимира Зеленского, лидеры стран мира ищут новые площадки или альянсы, чтобы уменьшить катастрофический объем проблем, которые в стенах ООН встречают риторику, а не решение.

Вето в руках агрессора

Как отметил президент, в кресле Совета безопасности, который Россия занимает незаконно сидят лжецы, чья работа - оправдывать агрессию и геноцид. Все действия ООН, Генеральной ассамблеи или Совета безопасности, которые могли бы остановить агрессию - разбиваются о привилегии предоставленного кресла.

"Вето в руках агрессора - вот то, что загнало ООН в тупик", - добавил президент.

Необходимость реформатирования вето

"На днях в Генеральной ассамблее очень часто звучит слово "неравенство". О неравенстве говорят разные нации - и те, кто больше, и те, кто меньше. Именно неравенство делает ООН недееспособной", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН.

"И речь должна идти не только о представительстве - здесь, в Совете безопасности. Применение права вето - вот что требует реформы, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что дальше?

Как сообщало CBC, завтра, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом. Возможно, последний объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Также уже 22 сентября, президент Украины выступит перед парламентом в Оттаве в эту пятницу, 22 сентября. После этого он отправится в Торонто.