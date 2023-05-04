Зеленский заявил о намерениях создать отдельный трибунал по преступлениям РФ

"Мы все понимаем, что, несмотря на ту или иную работу, мы будем работать над созданием отдельного трибунала, потому что мы должны осуждать преступление агрессии как такое, как самое главное, как первоначальное преступление. И у нас уже есть большая группа, она состоит из 39 стран", – сказал он.

Зеленский добавил, что есть те или иные мнения по поводу того, в каком виде должен быть этот трибунал.

"Наша позиция четкая. Мы будем работать без каких-либо гибридных форматов. Будем работать над конкретным трибуналом, кто отвечает за все преступления, кто отдавал приказы, чтобы эти люди не были неприкосновенными. Для нас это очень важно, один из принципиальных вопросов", - подчеркнул президент.

Обосновывая свою позицию, Зеленский привел следующий пример.

"Мы с вами помним, откуда пошел гибридный мир? С 2014 года минские соглашения это и был гибридный мир. Мы знаем, к чему это привело. Любой гибридный мир, гибридный трибунал как развитие этого, Украина на это соглашаться не хочет", - констатировал он.