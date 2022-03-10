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Зеленський заявив, що його родина залишається в Україні

Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський заявив, що його сім'я залишається в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента німецькому виданню ZEIT.

Так, у Зеленського поцікавилися, чи не послідував він прикладу багатьох українських чоловіків, які відправили своїх дружин і дітей на захід.

"Моя сім'я в Україні. Я не хочу говорити більше про це, будь ласка", - заявив український президент.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Зеленський назвав "блефом" погрози Путіна ядерною зброєю.

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