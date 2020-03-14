Зеленський запевнив, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо

У зв'язку з коронавірусом в Україні маски, дезінфектори та інші необхідні засоби індивідуального захисту будуть в аптеках в достатній кількості. Про це президент України Володимир Зеленський запевнив у відеозверненні, опублікованому 13 березня прес-службою Офісу президента.

Також він сказав, що була проведена бесіда з виробниками, постачальниками цих товарів і аптекарями.

"Є речі, на яких можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести і інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості і за доступною ціною", - запевнив президент.

Зеленський додав, що держава буде економічно стимулювати запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

"Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях... Крім того, Кабінет міністрів України заборонив експорт індивідуального противірусного захисту", - заявив він.

Президент додав, що ведуться переговори з міжнародними партнерами з приводу надання гуманітарної допомоги, серед іншого - медичного обладнання.

"Українській митниці доручено проводити оформлення таких вантажів швидко - не більше, ніж за один день. Держслужба контролю за якістю харчових продуктів буде посилено вести контроль за системою водопостачання та водовідведення", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України через коронавірус в Україні. Одне з рішень - закриття кордону для іноземців на два тижні.

Коронавірус в Україні вперше був зафіксований 3 березня - заразився житель Чернівців, який напередодні їздив в Італію. На даний момент від коронавірусу померла одна українка - 71-річна жителька Житомирської області. Також у лікарні Чернівецької області знаходиться ще одна людина, у якої підтверджений коронавірус.