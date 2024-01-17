Зеленский о задержке помощи для Украины: не советовал бы экспериментировать

"Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать. Это страшный эксперимент затягивать с той или иной помощью. Проблема иногда в том, что мы называем помощь помощью. Потому что не все, к сожалению, осознают, что это безопасность не только Украины. Да, в большинстве своем украинских людей, но это и безопасность европейского континента и будет иметь влияние безусловно на безопасность всех континентов", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что без западной помощи Украина будет слабее на поле боя. Может возникнуть дефицит артиллерии, зенитных ракет для противовоздушной обороны. Это в свою очередь приведет к тому, что Украина, например, не сможет отражать удары баллистическими ракетами.

"Будет большое количество убийств и большое количество раненых людей. Вот вам и все. Благодаря системам противовоздушной обороны, например, которая дорогостоящая, очень дорогостоящая, у нас нет в этом году блэкаута. И у наших людей есть тепло, у нас есть вода и в больницах, и в детсадах, и в школах. Поэтому, что же произойдет? Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США, Европейского союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас", - заявил президент.

Зеленский считает, что в случае проигрыша Украины будет война НАТО с Российской Федерацией. По мнению украинского президента, российский диктатор Владимир Путин этого действительно хочет.

Задержки с финансированием помощи Украине

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопрос блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство. В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

Кроме того, ЕС пока что также не принял выделение Украине четырехлетнего пакета пособия на 50 млрд евро из-за вето Венгрии.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. По данным Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приближается к принятию компромисса, поэтому финансирование может быть согласовано в течение ближайших нескольких недель.