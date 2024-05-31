RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о применении Storm Shadow против России: Британия не дала 100% разрешения

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Британия не предоставляла Украине "100%-го разрешения" на применение ракет Storm Shadow против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью The Guardian.

"Мы дважды поднимали этот вопрос. Мы не получили от него (Дэвида Кэмерона, министра иностранных дел Британии, - ред.) подтверждения", - пояснил Зеленский.

В то же время он предположил, что окончательное решение Британии, а также других союзников Киева, будет зависеть от "консенсуса". Впрочем, решающее слово за Соединенными Штатами Америки (США).  

Ограничение использования вооружения

С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации партнеры Украины активно поставляют вооружение Киеву. В то же время, существует условие о неприменении оружия против российской территории. В последнее время партнеры стали пересматривать свое решение. Среди них, в том числе и Британия.

Подробнее о том, кто предоставил разрешение использовать их оружие против территории страны-террориста - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине