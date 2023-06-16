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Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к украинской формуле мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский пригласил лидеров страны Африки присоединиться к Глобальному саммиту мира на основе украинской формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с лидерами ЮАР, Союза Коморских островов, Египта, Замбии, Сенегала в Киеве.

"Я благодарен участникам нашей встречи за поддержку принципа территориальной целостности государств и защищенности наций от агрессий. И сегодня увидел перспективу нашей работы над конкретными пунктами формулы мира. Конечно, я пригласил государства Африки принять участие в Глобальном саммите мира, который мы готовим", - заявил он.

Президент подчеркнул, что предложения лидеров разных государств с разных континентов очень важны для базиса, который должен строиться именно на украинской формуле мира.

Зеленский добавил, что стремится, чтобы к Глобальному саммиту мира присоединилось как можно больше стран и его удалось организовать как можно быстрее, однако это непросто.

Украинская формула мира

Президент Владимир Зеленский представил формулу мира еще в ноябре прошлого года. Инициатива состоит из 10 пунктов и предусматривает восстановление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Недавно президент Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней полномасштабной войны. Дания и Швеция вызвались провести саммит.

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