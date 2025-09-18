Зеленский пригласил Катар на саммит по возвращению украинских детей в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Пригласил его на саммит по возвращению украинских детей в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский поблагодарил эмира Катара за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия.
"Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организуем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме - нашим детям и усилиям для их возвращения. Для нас важно, чтобы Катар был представлен", - отметил президент.
Глава государства также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей Украины. Заверил его в равноценной поддержке со стороны Украины.
"Также обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи", - добавил Зеленский.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН
Напомним, с 22 по 30 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский.
В частности, в штаб-квартире ООН пройдет саммит Крымской платформы.
Также запланировано более 20 двусторонних переговоров, на полях высокого сегмента будет ряд мероприятий с участием руководства Украин.
Такие мероприятия будут нацелены на консолидацию международной поддержки, привлечение внимания к последствиям российской агрессии, продвижение имиджа Украины.
Отдельно внимание других стран акцентируют на вопросе похищения украинских детей россиянами. Еще один акцент будет на ответственности РФ за преступления, которые она совершила еще с 2014 года.