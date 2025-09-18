Зеленский пригласил Катар на саммит по возвращению украинских детей в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Пригласил его на саммит по возвращению украинских детей в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский поблагодарил эмира Катара за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия.

"Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организуем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме - нашим детям и усилиям для их возвращения. Для нас важно, чтобы Катар был представлен", - отметил президент.

Глава государства также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей Украины. Заверил его в равноценной поддержке со стороны Украины.

"Также обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи", - добавил Зеленский.