Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Во время переговоров украинский лидер пригласил Индонезию на саммит мира по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Зеленский поздравил Субианто с победой на выборах и выразил надежду на продолжение взаимовыгодных двусторонних отношений.

"В 2022 году я представил формулу мира - реальный путь к справедливому миру - именно в Индонезии. Теперь мы готовим инаугурационный саммит мира, и участие Индонезии в нем для нас принципиально важно", - отметил он.

Президент добавил, что пригласил Субианто присоединиться к участию в саммите и реализации пунктов по продовольственной и ядерной безопасности, а также по обмену пленными

Глобальный саммит мира

Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь как можно большее количество стран к поддержке такой инициативы.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

При этом Швейцария попросила Китай принять участие в мирной конференции по Украине, которая должна пройти в этом году.

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