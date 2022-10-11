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Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия должна быть исключена из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за многочисленных разрушений и повреждений культурных и образовательных учреждений, вызванных ею в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к ЮНЕСКО.

"Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения влечет за собой в другой стране", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия - Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он отметил, что российское председательство обесценивает сам институт - его вес, его репутацию.

"Государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и самой организации. Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не станет терпеть врага культуры, врага истории, врага образования, врага науки", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Россия своими террористическими ударами разрушила или повредила уже более 2 600 образовательных объектов в Украине.

Напомним, по состоянию на июнь ЮНЕСКО сообщало, что Россия полностью или частично разрушила 152 объекта культурного и исторического наследия.

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