Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО

"Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения влечет за собой в другой стране", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия - Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он отметил, что российское председательство обесценивает сам институт - его вес, его репутацию.

"Государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и самой организации. Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не станет терпеть врага культуры, врага истории, врага образования, врага науки", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Россия своими террористическими ударами разрушила или повредила уже более 2 600 образовательных объектов в Украине.