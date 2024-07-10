Зеленский призвал США разрешить уничтожать российскую авиацию на территории РФ

В качестве примера глава государства упомянул Харьков и решение США, остановившее наступление россиян и постоянные удары по городу.

"В мае-июне мы добились значительной победы, мы остановили российское продвижение на Харьков, второй по величине украинский город, который находится близко к российской границе. Российской армии было приказано пойти в зону нанесения артиллерийского поражения по Харькову, но смелость наших мужчин и женщин, а также американское разрешение бить по военным целям в России сделали свою работу. И я благодарен вам, я благодарен президенту Байдену за это разрешение, и всем в конгрессе кто помогал.

Это российское наступление захлебнулось и мы отталкиваем русскую армию из зон вблизи Харькова. Мы также уничтожили пусковые установки российских ракет, которые били по Харькову более двух лет каждый день, и это предоставило Харькову защиту от ракетных ударов", - заявил Зеленский.

Он отметил, что если снять все ограничения и позволить Украине уничтожать самолеты РФ на территории России, это позволит Украине защитить другие города.

"Представьте, как много мы можем достичь, когда снимутся все ограничения. Также сейчас мы можем защитить наши города от российских КАБов, если американское лидерство шагнет вперед и позволит нам уничтожать российскую военную авиацию на их базах, это также принесет немедленный результат и мы ждем этот шаг", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина может значительно ограничить российские действия на юге и вытеснить россиян, если США помогут с дальнобойными способностями.

"И мы можем значительно ограничить российские действия на юге Украины и вытеснить оккупанта оттуда, если американское лидерство поможет нам с необходимыми дальнобойными способностями против российской армии и логистики в нашем украинском Крыму. И мы говорим об этом со всеми нашими партнерами, и все эти шаги усилят нас, как сегодня. Уникальное решение США и партнеров предоставить Украине дополнительные пять систем ПВО Patriot и дюжин других, и также приоритизировать противовоздушные перехватчики Украины. Украинский народ благодарен за это", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил о необходимости лидерства, которое действует каждый день.

"Теперь мы нуждаемся именно в этом - лидерстве, которое не ждет никакой ноябрь (имеется в виду выборы президента США), но действует, действует сейчас, действует каждый день, сильно, чтобы наши враги такие как Путин боялись нас", - сказал президент.