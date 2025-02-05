Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", - сказал глава государства.

Напомним, по заявлению компании АО "Энергоатом" достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) уже готовы на 80% и 25% соответственно.

Они являются критически важным шагом для укрепления энергетической безопасности Украины и обеспечения стабильного электроснабжения в условиях послевоенного восстановления.

В апреле правительство Украины одобрило проект достройки станции. Согласно планам правительства, энергоблок №3 будет подключен к сети всего через 3 года.