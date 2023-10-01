Зеленский - защитникам Украины: никто не сможет "отключить" украинскую стойкость

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с праздником. Он подчеркнул, что никто не способен "отключить" украинскую стойкость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Сегодня в Украине отмечают День Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц. Украинцы чтят память павших героев, отдавших жизнь, защищая нашу страну.

Зеленский записал обращение возле Золотых ворот в Киеве, где возведена надвратная церковь Пресвятой Богородицы.

"И я, и наш народ, и наша страна сейчас, в каком-то смысле слова, - на перекрестке истории. На пути к переломным моментам. Где с памятью о прошлом мы творим настоящее и пишем новую страницу своей судьбы. Это особенно понятно и заметно в этот день - День защитников и защитниц Украины", - сказал президент.

Президент поблагодарил всех, кто стоит на защите нашего государства: пограничники, пехота, десантники, спецназовцы, разведка, СБУ, Нацгвардия, полиция, тероборона.

"Вдоль всей линии фронта, не останавливаясь, продвигаясь вперед во время продолжающегося контрнаступления. Когда украинцы родом из разных областей, городов и сел сейчас вместе. В одном блиндаже, окопе, в одном танке, самолете, БМП. Бок о бок на разных направлениях бьются за села и города, где, возможно, и не бывали раньше, но бьются вовсю, как за свои родные дома", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сегодня украинцы должны почтить храбрость и героизм защитников и защитниц. Он добавил, что позади - наша история, но впереди - победа над врагом.

"Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, крепость, отвагу. У них нет срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной - нашей победы", - сказал гарант.

День защитников и защитниц Украины

Напомним, сегодня Украина впервые отмечает День защитников и защитниц в новую дату. Ранее Покров и День защитников отмечали 14 октября. Но Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября перешли на новолианский календарь. Поэтому ряд праздников сместились на 14 дней.

Сегодня в Украине также чтят память погибших Героев. По всей стране в 9:00 прошла минута молчания. В частности, центр Киева на минуту остановился, чествуя погибших защитников нашей страны.