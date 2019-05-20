Зеленський задекларував мільйонні доходи, десятки квартир і офшори

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, замещенный на сайті НАЗК.

У декларації Зеленський зазначив 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплата склала 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.

Також Зеленський повідомив, що йому і дружині належить 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві і окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані в 2015 році.

Зеленський володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.

Також Зеленський володіє акціями компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі.

Крім того, Зеленський зазначив, що йому належать компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".

Зеленський задекларував і кілька номерів у готелі Марина Тауерс в Белізі.

Нагадаємо, раніше журналісти агентства Reuters опублікувала матеріал, в якому розповіли, що Зеленська придбала за половину ринкової вартості розкішний пентхаус в Лівадії у бізнес-магната Олександра Буряка. Зокрема, вартість квадратного метра склала близько 1,2 тис. доларів, в той час як мінімальна ринкова ціна в даному комплексі на той час була в два рази вище.

У березні журналісти "Слидство. Інфо" повідомили про те, що Зеленський володіє великою віллою у Форте-дей-Мармі в Італії, яка не вказана у його декларації.