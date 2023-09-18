Зеленский о вероятности новых ударов по кораблям РФ: вопрос времени и расстояния

Недавние удары по кораблям Черноморского флота РФ, вероятно, повторятся. Это только вопрос времени и расстояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью СBS .

"Эти объекты для нас - абсолютно законные цели, где бы они ни находились. Если с этого корабля вылетают ракеты по нашему мирному населению, мы имеем право бить по этим кораблям. Это не гражданская цель, это враг, унесший жизни наших людей и забирает ежедневно", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Россия должна четко осознавать, что "где бы ни находился этот корабль, мы за все эти удары по Украине его достанем".

"Вопрос времени и расстояния", - добавил президент.

Атаки на флот РФ

Напомним, что 14 сентября украинские спецназовцы подбили российский ракетный корабль "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш" (Sea baby). По информации "РБК-Украина" от источников, морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Перед этим 13 сентября из-за удара по Севастопольскому морскому заводу был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

Также напомним, что ранее морские дроны СБУ успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".