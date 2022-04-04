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Зеленський виступив на церемонії нагородження "Греммі"

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський звернувся до гостей і глядачів 64-ї щорічної церемонії вручення премії "Греммі". Він закликав громадськість не мовчати, і при кожній можливості говорити правду про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малюють ракети, а не зірки. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули за час війни. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють" , — сказав він у зверненні.

Зеленський закликав усіх присутніх у залі говорити правду про війну і підтримати Україну хто чим може. Він додав, що музика все одно прорветься, і розповів про міста у стані війни, їх головні проблеми.

"Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші міста України – вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими. І вільними. Вільними, як ви на сцені "Греммі", - звернувся президент до всіх присутніх.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський