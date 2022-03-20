Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю: про що говорив

Президент заявив, що Росія намагається знищити український народ подібно до того, як нацистська Німеччина намагалася знищити євреїв.

При цьому він додав, що українцям сьогодні, як і євреям у ХХ столітті, загрожує тотальне знищення: народу, культури і навіть назви. Зеленський заявив, що війна, яку розпочала Росія, спрямована саме на знищення українців.

Він нагадав, що 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, і рівно через 102 роки - Росія напала на Україну.

Зеленський також розкритикував рішення Ізраїлю вимагати електронний дозвіл на в'їзд для українців, а також відсутність потужних санкцій.

Він також поставив під сумнів небажання Ізраїлю продавати Україні систему оборони "Залізний купол".