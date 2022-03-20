Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю: про що говорив

Сьогодні, 20 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю. Звернення відбулося на тлі російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Президент заявив, що Росія намагається знищити український народ подібно до того, як нацистська Німеччина намагалася знищити євреїв.
При цьому він додав, що українцям сьогодні, як і євреям у ХХ столітті, загрожує тотальне знищення: народу, культури і навіть назви. Зеленський заявив, що війна, яку розпочала Росія, спрямована саме на знищення українців.
Він нагадав, що 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, і рівно через 102 роки - Росія напала на Україну.
Зеленський також розкритикував рішення Ізраїлю вимагати електронний дозвіл на в'їзд для українців, а також відсутність потужних санкцій.
Він також поставив під сумнів небажання Ізраїлю продавати Україні систему оборони "Залізний купол".
Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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