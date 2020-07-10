Зеленський висловився щодо дистанційного навчання, а на київських пляжах виявили кишкову паличку: новини за 9 липня

Колаж РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова до дистанційного навчання в школах, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод, на київських пляжах виявили кишкову паличку. Детальніше про те, що сталося в четвер, 9 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Козак про мирне вирішення конфлікту на Донбасі: надії стрімко розсіюються

Російська Федерація сумнівається в можливості врегулювання ситуації на Донбасі мирним шляхом. За словами замглави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, сторонам не вдається розпочати конструктивний відкритий діалог.

Про це розповів в інтерв'ю виданню ТАСС.

Він заявив, що зараз складно оцінити договороздатність нової команди України.

Лісову пожежу у Луганській області локалізували

Масову лісову пожежу у Луганській області вдалося локалізувати. Наразі залишається три осередки тління.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Масштабна пожежа виникла поблизу села Осколонівка 6 липня. Через сильний поривчастий вітер, який постійно змінював напрямок, вогонь поширився на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод. За його словами, зараз угоди не відображають реалії на Донбасі. Відповідну заяву він зробив у своєму блозі на сайті Atlantic Council.

Він зазначив, що про необхідність нових підходів до врегулювання ситуації на Донбасі свідчить п'ятирічний глухий кут у мирних переговорах між Україною і Росією.

Україна не готова до дистанційного навчання у школах: Зеленський назвав причину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня. Для цього потрібно, щоб 3G і 4G було по всій Україні.

Про це президент заявив на брифінгу у Волинській області.

Зеленський сказав, що назвати стовідсотковими розрахунки з приводу навчання дітей в школах не можуть через ситуацію з коронавірусом. "Україна не виняток, у нас більш-менш другої хвилі немає, якщо відверто говорити. Але всім потрібно бути обережними", - сказав він.

Україна просить РФ в екстреному порядку обміняти одного з полонених

Україна на засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи просила Росію в екстреному порядку звільнити полоненого Валерія Матюшенка. Матюшенко знаходиться у полоні терористів так званої "ДНР". Про це розповів український представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський.

За словами Казанського, у Матюшенко виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Полонений страждає на сильний біль та швидку втрату ваги, що може бути симптомами онкологічного захворювання.

Зеленський продав будинок та переїхав у "Конча-Заспу"

Президент України Володимир Зеленський переїхав до державної резиденції "Конча-Заспа". Напередодні глава держави продав свій будинок у селі Іванковичі у Київській області.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначимо, перед заявою Офісу президента журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому розповіли, що президент Зеленський вже декілька днів приїздить до державної резиденції "Конча-Заспа". Минулого року в резиденції зробили ремонт за майже 200 тисяч гривень з державного бюджету.

У Кремлі відреагували на злив "бесіди" Порошенка і Путіна

Нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких звучать голоси, схожі на голоси пятого президента України Петра Порошенка і президента Росії Володимира Путіна. Під час невимушеної бесіди лунають жарти та привітання зі святом 1 травня. За словами Деркача, телефонна розмова відбулася 30 квітня 2015-го, через 2 місяці після боїв за Дебальцеве та підписання у лютому других Мінських угод.

На оприлюднення чергової порції "плівок Деркача" відреагували в Кремлі.

За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, всі розмови глав держав проходили в закритому режимі, і тому він не знає, яким чином можна було зробити запис.

У Києві виявили кишкову паличку на 12 пляжах

У Києві провели санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення. За результатами дослідження кишкову паличку зафіксували на 12 пляжах.

Таким чином, перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички зафіксували на пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий".

Під будинок екс-глави НБУ Смолія підкинули похоронні вінки і труну (фото)

Під будинок колишнього голови Нацбанку України Якова Смолія, який звільнився минулого тижня через "політичного тиску", підкинули труну і похоронні вінки. Про це колишній чиновник повідомив у своєму Twitter.

Смолій показав фото і написав під ним "без коментарів".