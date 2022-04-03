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Зеленський висловився про майбутнє української економіки

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Неділя 03 квітня 2022 01:03
Зеленський висловився про майбутнє української економіки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час війни економіка є ще одним важливим напрямком, який вимагає пильної уваги влади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись за нічне звернення президент.

"Вдень (2 квітня, - Ред.) провів велику нараду з економічним блоком Кабінету міністрів та Офісу президента. Економічний фронт - це ще один напрямок нашої боротьби за нашу державу, за наших людей", - сказав глава держави.

Під час наради було дуже детальне обговорення посівної кампанії, розглянули питання забезпечення громадян продуктами харчування, ситуації з пальним, в енергетиці, з основними галузями держави.

В ході наради глава Мінфіну доповів про стан виконання держбюджету, про деталі переговорів з партнерами про фінансову підтримку для України.

"У воєнний час економічні відносини мають залишатися керованими на сто відсотків - як би складно нам всім не було. Бо це - про перспективу. Про перспективу життя для понад 40 мільйонів українців, про те, яким буде наше завтра. Учасники наради отримали чіткі завдання", -.розповів Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Мінагрополітики України прогнозує скорочення площ під посівну на чверть.

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