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Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї в зв'язку зі смертю принца Філіпа

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 15:13
Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї в зв'язку зі смертю принца Філіпа Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї Великобританії в зв'язку зі смертю чоловіка Єлизавети II принца Філіпа. Герцог Единбурзький помер 9 квітня на 99-му році життя.

Про це Зеленський написав в Twitter.

"Глибокі співчуття британської королівської сім'ї. Непоправна втрата для британського народу", - написав Зеленський.

За його словами, Україна сумує разом з Великобританією. "Принц Філіп прожив прекрасне життя, служачи свого народу і будучи прикладом для майбутніх поколінь", - додав він.

Нагадаємо, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер, 9 квітня, у віці 99 років. Після офіційного оголошення про його смерті на резиденції британського прем'єра (Даунінг стріт) приспустили прапори.

Відзначимо, 17 лютого принц Філіп потрапив до лікарні Edward VII King. У Букінгемському палаці стверджували, що чоловіка королеви госпіталізували в рамках "запобіжні заходи".

Крім того, на початку березня принца Філіпа перевели в іншу лікарню. Дружина британської королеви перевели в лікарню Святого Варфоломія.

В середині березня принц Філіп виписався з лікарні, де йому провели операцію на серці.

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