Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї в зв'язку зі смертю принца Філіпа
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї Великобританії в зв'язку зі смертю чоловіка Єлизавети II принца Філіпа. Герцог Единбурзький помер 9 квітня на 99-му році життя.
Про це Зеленський написав в Twitter.
"Глибокі співчуття британської королівської сім'ї. Непоправна втрата для британського народу", - написав Зеленський.
За його словами, Україна сумує разом з Великобританією. "Принц Філіп прожив прекрасне життя, служачи свого народу і будучи прикладом для майбутніх поколінь", - додав він.
Нагадаємо, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер, 9 квітня, у віці 99 років. Після офіційного оголошення про його смерті на резиденції британського прем'єра (Даунінг стріт) приспустили прапори.
Відзначимо, 17 лютого принц Філіп потрапив до лікарні Edward VII King. У Букінгемському палаці стверджували, що чоловіка королеви госпіталізували в рамках "запобіжні заходи".
Крім того, на початку березня принца Філіпа перевели в іншу лікарню. Дружина британської королеви перевели в лікарню Святого Варфоломія.
В середині березня принц Філіп виписався з лікарні, де йому провели операцію на серці.