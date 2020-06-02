Зеленський вибере кандидата в мери Києва від "Слуги народу" після праймеріз

Участь в праймеріз кандидатів від "Слуги народу" на пост мера Києва братимуть від 4 до 6 осіб. Фракція визначиться з остаточним переліком на окремому засіданні.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нардеп пояснив, що за результатами праймеріз та соціологічних опитувань вдасться скоротити кількість потенційних кандидатів до 2-3. Відбирати ж основного кандидата від "Слуги народу" буде особисто президент Володимир Зеленський разом з партійним керівництвом та представниками Офісу президента.

"Участь у праймеріз зможуть взяти 4-6 осіб. Мінімум четверо вже. Балотуватися від "Слуги народу" може один кандидат. В результаті праймеріз ми вийдемо на дві, максимум три кандидатури, з яких вже президент обере разом з керівництвом партії, хто з них може бути одним кандидатом, якого партія буде висувати вже в вересні", - розповів Корнієнко.

За його словами, наразі підтвердили бажання взяти участь у праймеріз четверо народних депутатів: Олександр Дубінський, Олександр Качура, Микола Тищенко та Олександр Ткаченко.

"Є ще Микола Тищенко, але він не заявляв публічно про участь в праймеріз. Але є підстави вважати, що він буде приймати в ньому участь, так чи інакше. 4-6 кандидатів, це я кажу з огляду на те, що можливо з’являться. Сьогодні немає, а завтра "бац" і з’являться. Можливо, в нашій фракції ще хтось виявить бажання. Наприклад, Качура взяв і зібрався. Ми не очікували. Це для нас несподіванка", - розповів нардеп.

Політик пояснив також, що голова комітету з гуманітарної політики Олександр Ткаченко зможе взяти участь у праймеріз кандидатів, не зважаючи на рішення фракції призначити його міністром культури.

"Ткаченко поки що не знімав відео про те, що він тепер не бере участі в праймеріз. Значить він ще продовжує брати в них участь", - додав він.

Нардеп також додав, що остаточний перелік кандидатур для участі в праймеріз також обговорять на окремому засіданні фракції "Слуга народу".

"Так, щодо фракції, дійсно… Це моя особиста думка, але я думаю, що я знайду підтримку в команді щодо цього. Нам потрібно окрім партійного осередку запитати ще й фракцію. Багато депутатів не є членами партії, але це монобільшість, і Київ - це відповідальне місто, відповідальна посада. Якщо ми запитаємо думку депутатів, нічого поганого ж не буде", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для визначення з кандидатом на посаду мера Києва у "Слузі народу" планують провести праймеріз.