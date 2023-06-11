Зеленский ввел санкции еще против 178 человек, связанных с РФ

Глава государства своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении еще 178 физических лиц.

"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отмечается в документе.

Большинство попавших в список лиц имеют российское гражданство. Среди подсанкционных лиц - большинство российские судьи, в том числе судьи конституционного суда РФ. Также санкции ввели против украинских судей-предателей.

Полный список лиц, против которых сегодня ввели санкции, можно увидеть по ссылке.

Санкции против РФ

Совет нацбезопасности и обороны Украины во время полномасштабной войны продолжает вводить санкции против РФ. Также санкции против россиян вводят США, отдельные страны-партнеры и Европейский союз, который уже работает над 11 пакетом ограничений.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о необходимости закрыть для России лазейки, помогающие ей обходить санкции. Глава государства провел спецсовещание по этому вопросу и анонсировал необходимые шаги.

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