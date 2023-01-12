Зеленский ввел в действие санкции СНБО против компании, связанной с российским 1xBet

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства .

Согласно указу президента, санкции против компании, которая зарегистрирована в Латвии, будут действовать в течение пяти лет и предусматривают:

Блокирование активов;

Запрет на вывод капиталов за пределы Украины;

Приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств;

Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;

Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По данным балтийских СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Фирма основана в 2016 году, в 2017-м получила лицензию учреждения электронных денег в Британии, наделившую ее правом принимать платежи и обслуживать карточные сделки в европейской и британской юрисдикциях, и зарегистрировала ее в Латвии.

При этом отмечается, что компания сотрудничает с российским букмекером 1xBet.

Согласно информации на официальном сайте компании, Royal Pay - бренд, который объединяет группу компаний, оказывающих широкий спектр услуг в области электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.