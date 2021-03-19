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Зеленський увів у дію рішення РНБО про хімбезпеку: що пропонує документ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 22:05
Зеленський увів у дію рішення РНБО про хімбезпеку: що пропонує документ Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо підвищення рівня хімічної безпеки в Україні. Документ доручає Кабінету міністрів вжити низки заходів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з рішення РНБО, уряд протягом двох місяців має опрацювати питання щодо утворення Міжвідомчої комісії з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами та створення клінічного токсикологічного центру в Україні.

Кабміну також доручили сформувати перелік наявних акредитованих хімічних лабораторій та вирішити питання створення на їхній базі відповідно до профілю діяльності центрів для виявлення небезпечних хімічних речовин.

Крім того, уряд має сформувати й затвердити перелік небезпечних речовин та речовин, що становлять загрозу у разі техногенних аварій, та порядку поводження з ними в Україні.

РНБО дала Кабміну три місяці на те, щоб він підготував пропозиції щодо ратифікації конвенції Міжнародної організації праці № 170 про безпеку при використанні хімречовин на виробництві та щодо приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть.

До кінця року також має бути затверджений план заходів на 2022-2030 роки щодо забезпечення виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо заборони розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та щодо її знищення.

Нагадаємо, минулого року українські прикордонники отримали технічну допомогу для контролю за переміщенням хімречовин через держкордон.

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