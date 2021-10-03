Зеленський про другий президентський термін: я ще нічого не вирішив

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив щодо другого президентського терміну. Він пояснив свої слова щодо тривалості президенства, поки не виконає всі обіцянки.
Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
"Я нічого не вирішив з другого терміну", - заявив він.
Раніше Зеленський заявив, що бажає виконати усі обіцянки до завершення каденції. Сьогодні він пояснив ці слова.
"Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% нашої програми, і я говорив, що якщо ми не будемо працювати у Раді, і якщо буде постійно політичний спам, то ми не встигнемо це зробити. А я хочу встигнути зробити все, що обіцяв. Але це не значить, що якщо я це встигну зробити за 4,5 роки, то я за півроку до кінця каденції піду. Ні, я попрацюю", - заявив він.