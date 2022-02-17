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Зеленський про вступ України в НАТО: Франції і Німеччині потрібно для цього робити більше

Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина та Франція мали б бути зацікавлені у вступі української держави до НАТО. За його словами, вони мають для цього робити більше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідь Зеленського на запитання журналістів.

"Я думаю, що Франції і Німеччині треба більше робити, щоб наближати можливість України щодо вступу в НАТО. Вони самі повинні бути зацікавлені і бути в цьому впевнені", - заявив Зеленський.

За словами українського лідера, президент Франції Еммануель Макрон йому "багато разів говорив, що це не просто щодо НАТО, він буде підтримувати українське рішення".

"Пан Шольц (канцлер Німеччини, - ред.) відреагував на останній зустрічі в Києві. Він сказав, що всі розуміють, що Україна найближчим часом не вступить в НАТО. Це був його сигнал, він був публічний. Чи це його думка, чи це думка Німеччини, чи це його бачення або реакція на ті чи інші розмови з іншими державами, мені складно сказати", - зазначив президент України.

Зеленський повідомив, що буде з канцлером Німеччини зустрічатися ще в Мюнхені і обговорить це питання ще раз.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сумнівається в розширенні НАТО на схід в найближчому майбутньому.

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