Зеленський про вступ України в НАТО: Франції і Німеччині потрібно для цього робити більше

"Я думаю, що Франції і Німеччині треба більше робити, щоб наближати можливість України щодо вступу в НАТО. Вони самі повинні бути зацікавлені і бути в цьому впевнені", - заявив Зеленський.

За словами українського лідера, президент Франції Еммануель Макрон йому "багато разів говорив, що це не просто щодо НАТО, він буде підтримувати українське рішення".

"Пан Шольц (канцлер Німеччини, - ред.) відреагував на останній зустрічі в Києві. Він сказав, що всі розуміють, що Україна найближчим часом не вступить в НАТО. Це був його сигнал, він був публічний. Чи це його думка, чи це думка Німеччини, чи це його бачення або реакція на ті чи інші розмови з іншими державами, мені складно сказати", - зазначив президент України.

Зеленський повідомив, що буде з канцлером Німеччини зустрічатися ще в Мюнхені і обговорить це питання ще раз.