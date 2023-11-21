Зеленский о вступлении в ЕС: подарков не ждем, а решения в декабре - мотивационные

"Что касается решения в декабре. Я бы хотел, чтобы мы все были очень конкретными особенно во время войны в Украине и Европе. Хотелось бы обратить внимание, что мы страна в войне. И для нас решение в декабре - это мотивационное решение, мобилизационное решение ", – сказал он.

По мнению Зеленского, решение о начале переговоров вступления Украины в ЕС поможет украинцам верить в то, что есть справедливость и что слова о том, что украинцы защищают общие с ЕС ценности не пусты.

"Это не значит что нам что-то подарят. Нет. Есть конкретика и семь рекомендаций, которые мы должны, если бы нам сложно не было, выполнять. И мы имеем прогресс на пути выполнения всех рекомендаций. Мы выполним все семь рекомендаций. На сегодняшний день мы готовы" , – подчеркнул он.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.