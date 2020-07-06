Фото: під час зустрічі з керівництвом ОПЗ (president.gov.ua)

Президент також анонсував відновлення посади віце-прем'єр-міністра промислової політики

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом Одеського припортового заводу. Спілкуючись з директором підприємства Миколою Синицею, президент відзначив позитивну тенденцію у поверненні цінних кадрів на ОПЗ.

Про це повідомляється на сайті ОПЗ.

"Завжди хотів побачити, що собою являє Одеський припортовий завод. Дійсно, бачу, завод - у прекрасному стані. Почув від нового директора, що покращилася ситуація з поверненням кадрів. Хотілося б вірити, що так буде і далі. Адже я знаю, що потенціал вище, оскільки колись тут працювало 4500 осіб, а зараз 3000", - сказав Зеленський.

Перебуваючи на Одеському припортовому, президент також анонсував відновлення посади віце-прем'єр-міністра з промислової політики.

Зі слів Зеленського, кандидатуру на цю посаду вже шукають. За його словами, це має бути людина, яка втілить в життя стратегію розвитку країни, в тому числі і її промисловості.

Своєю чергою, в.о. голови правління і директор ОПЗ Микола Синиця, спілкуючись з президентом, розповів про успіхи Одеського припортового заводу. Він зазначив, що відновивши виробництво менш як рік тому, вже вдалося встановити рекорд з експорту продукції.

Таких обсягів, заявив директор заводу, не було жодного разу за останні п'ять років. Він зазначив, що це стало можливим завдяки впровадженню давальницької моделі.

"Сьогодні наш завод активно виходить з кризи, в якій він знаходився. Завдяки давальницькій сировині ми вдихнули нове життя в ОПЗ. Ми бачимо, що давальницька модель дозволяє не тільки підтримувати завод у відносно працездатному стані, але і при правильному управлінні - допомагає йому розвиватися і відновлюватися після простою", - зазначив Синиця.

Нагадаємо, запуститися після простою ОПЗ зміг, зокрема, завдяки укладенню давальницького контракту. З того часу ОПЗ справив 669,7 тис. тонн карбаміду і 61,6 тис. тонн аміаку, почав модернізацію виробничих потужностей і навіть погасив частину заборгованості перед НАК "Нафтогаз України".

Заробітні плати співробітників Одеського припортового за перші 5 місяців 2020 року у порівнянні з минулим роком також зросли на 44%.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна