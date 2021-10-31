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Байден підняв питання підтримки України

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США, Неділя 31 жовтня 2021 02:43
Байден підняв питання підтримки України Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден зустрівся з в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель і віце-канцлером, кандидатом на посаду глави німецького уряду Німеччини Олафом Шольцем. На зустрічі Байден підняв питання підтримки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Він привітав канцлера Меркель з більш ніж 16-річним керівництвом з питань, що мають важливе значення для спільної безпеки і процвітання, а також для трансатлантичних відносин.

"Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США і Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб Росія не могла маніпулювати потоками природного газу в шкідливих політичних цілях", - йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили ситуацію в Афганістані, в тому числі зусилля щодо забезпечення продовження гуманітарної допомоги. Президент Байден подякував Німеччині за те, що вона прийняла 35 000 афганців, які переїхали в США.

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