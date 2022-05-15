Зеленський незабаром звернеться до студентів провідних вишів України
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський готується звернутися до українських студентів наших провідних вишів. Планує відповісти на усі питання, які сьогодні є у нашому суспільстві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.
"Готуюся також до спілкування з українськими студентами провідних вишів нашої держави. У своєму зверненні до них відповім на важливі й деякі складні питання вже є у нашому суспільстві, вже видно й очікую глибоких запитань від них", - заявив президент.
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