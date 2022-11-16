Зеленский уверен, что по Польше ударила ракета РФ. Хочет участия в расследовании

Украинская ракета не могла ударить по Польше

"Это серьезная история. Я даже не сомневаюсь в докладе вечернем мне лично от командующего Воздушными силами до (главнокомандующего - ред.) Залужного. Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять. Я с ними войну прошел ", - сказал Зеленский.

Украина хочет присоединиться к расследованию

Он добавил, что всю ночь разговаривал с разными лидерами о ситуации, которая случилась на территории Польши.

"Договорились не разглашать, но, тем не менее, у меня простая позиция: а можно допустить Украину на место? Это справедливо? Я считаю, что мы имеем на это право. Пока следствие не завершилось, можно не говорить окончательные выводы?", - заявил президент.

Он заверил, что если это было использование украинского ПВО, он хочет доказательств. По словам президента, если это действительно обломок украинской ракеты, то Украина принесет извинения, но сначала "следствие, доступ, данные, которые известны".

"Получить факты наличия каких-либо доказательств от партнеров мы имеем право? В закрытом режиме. Я хочу не на основе просто слов "есть вероятность". Мы можем это получить на уровне наших органов, разведок, МВД, МИД. Мы ничего не получили. Я уверен, что мы должны быть вовлечены в расследование и будем", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что из 25 российских ударов по времени совпадает один. Как утверждает президент, есть фиксация, что тот удар, который совпадает с взрывом в Польше, разорвался в небе, в пределах территории Украины.

"Но мы не можем исключать, что какой-то обломок полетел. Но мы можем исключать или не исключать, это следствие. Но главное - диаметр 20 метров, глубина 5 метров. Это может быть обломок? Или нет? У меня есть свое мнение. Я считаю, что это была российская ракета. Я так считаю, согласно доверию к докладу военных", - сказал президент.

Он добавил, что справедливо было бы партнерам заслушать в закрытом режиме Воздушные силы Украины.

"Я считаю, что надо не передавать информацию посольствами, а заслушать наши Воздушные силы, лично командующего. О деталях, времени, выстрелах, нумерации ракет. Нумерация на каждой выпущенной нашей ракете ПВО. Мы хотим найти, где эти номера. Если где-то они не на нашей территории, хотелось бы, чтобы это показали", - подытожил Зеленский.