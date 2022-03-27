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Зеленський вперше з початку війни дав інтерв'ю російським ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський вперше після початку війни Росії проти України дав інтерв'ю російським журналістам. Розмова тривала майже дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

У неділю, 27 березня, з президентом України здзвонилися російські журналісти. Зокрема, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник і журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Комерсанта" Володимир Соловйов.

ЗМІ обіцяють до вечора оприлюднити всі інтерв'ю без цензури.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України