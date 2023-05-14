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Зеленский впервые с начала вторжения РФ приехал в Германию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. Это его первая поездка в эту страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента в Twitter.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", - говорится в сообщении главы государтсва.

Программа визита

Достоверная программа визита украинского президента пока неизвестна. Но, как ожидается, Зеленский может встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

После этого он, скорее всего, отправится в немецкий город Аахен. Там состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги, присужденной Зеленскому и украинскому народу в декабре.

Визит был под угрозой из-за утечки в СМИ

О том, что Зеленский планирует посетить Германию, стало известно еще в начале мая. Тогда немецкие СМИ со ссылкой на полицию Берлина сообщили, что Зеленский посетит страну 13 мая.

Такой анонс в немецкой прессе вызвал возмущение со стороны Украины. Издание The Guardian со ссылкой на украинских чиновников писало, что в Киеве расценили такое поведение Берлина "безответственным", а возможность визита подвергли сомнению.

Напомним, перед поездкой в Германию украинский президент посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским. Больше о визите – в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийБерлинОлаф Шольц