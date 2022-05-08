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Зеленський про можливе "оголошення війни" Росією 9 травня: для нас нічого не змінює

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Амбіції російських окупантів щодо України, попри великі втрати і провал всіх початкових задумів, не змінюються. Які б заяви не зробив президент РФ Володимир Путін на параді в Москві, для України це не матиме ніякого значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу Fox News.

Він зазначив, що "перемога" для росіян - це руйнування і поразка всього цивілізованого світу.

"Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати в голлівудських фільмах жахів", - сказав глава держави.

Зазначимо, що експерти неодноразово заявляли, що через відсутність перемог Росія може офіційно оголосити війну Україні. Детальніше про загрози найближчими днями читайте в матеріалі РБК-Україна "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

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Володимир Зеленський