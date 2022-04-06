Зеленський про війська РФ: загинуло понад 10 000, якщо задум був в цьому, то ЗСУ провели денацифікацію

Президент Володимир Зеленський розповів російські, що ворог завчасно виправдовував свої масові вбивства на території України. Зокрема, вони назвали це денацифікацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

"Це ще раз доводить, що вони збиралися знищувати Україну і називали це денацифікацією. Але хочу вам сказати ще раз, що вони повели себе як нацисти, їх загинуло сьогодні, цих військових нацистів понад 10 тисяч, якщо задум був в цьому, то я вважаю, що наші військові провели денацифікацію", - додав президент.

Зеленський додав, що російських військових з початку війни загинуло понад 10 тисяч.

За його словами, Росія завчасно виправдовувала масові вбивства мирних жителів України.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати документ.

Також ми писали, що Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!