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Зеленський про війська РФ: загинуло понад 10 000, якщо задум був в цьому, то ЗСУ провели денацифікацію

Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський розповів російські, що ворог завчасно виправдовував свої масові вбивства на території України. Зокрема, вони назвали це денацифікацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

За його словами, Росія завчасно виправдовувала масові вбивства мирних жителів України.

Зеленський додав, що російських військових з початку війни загинуло понад 10 тисяч.

"Це ще раз доводить, що вони збиралися знищувати Україну і називали це денацифікацією. Але хочу вам сказати ще раз, що вони повели себе як нацисти, їх загинуло сьогодні, цих військових нацистів понад 10 тисяч, якщо задум був в цьому, то я вважаю, що наші військові провели денацифікацію", - додав президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати документ.

Також ми писали, що Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

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Володимир Зеленський