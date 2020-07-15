Зеленський вніс у Раду законопроект про держпідтримку культури, туризму і креативних індустрій

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Проект закону передбачає податкові пільги для цих сфер

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради як невідкладний проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій". Законопроект передбачає податкові пільги для цих сфер.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП стверджують, що законопроект сприятиме здешевленню виробництва і розповсюдження продукції у сфері культури, туризму і креативних індустрій.

"Це означає, що театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми, екскурсії в україномовній версії стануть доступними як для виробників, так і для кінцевого споживача", - йдеться в повідомленні.

Проект закону передбачає:

звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проектів та програм у сфері культури, туризму і в секторі креативних індустрій;

пільгову ставку ПДВ в розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та концертів, виступів художніх колективів, артистів, а також виставок, кінематографічних прем'єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурних заходів;

зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих україномовної версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;

з 2023 до 2025 року - тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження і показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих до україномовної версії;

звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, які є національною кінематографічною спадщиною, і продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон для підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з карантином через коронавірус.