Зеленский: в результате обстрела Украины погибли два человека, 15 - получили ранения

В результате массированного обстрела, в ночь на 21 июля, в Украине погибли два человека. По состоянию на сейчас известно о 15 пострадавших, среди которых есть 12-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, в результате обстрела есть повреждения в:

Киеве и Киевской области;

Харьковской области;

Ивано-Франковской области.

В частности беспилотные летательные аппараты (БпЛА) сбивались над:

Сумской области;

Хмельницкой областью;

Кировоградской областью;

Николаевской областью;

Полтавской областью;

Херсонской областью.

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент добавил, что из-за массированной атаки в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. В частности есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области.

По состоянию на сейчас известно о:

15 пострадавших , среди которых есть 12-летний мальчик;

, среди которых есть 12-летний мальчик; двух погибших.

Фото: последствия обстрелов Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Много сбитий, но, к сожалению, не все. Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", - отметил президент.