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Зеленский о военной помощи: были моменты, когда нас подводили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В войне у нас были моменты, когда страны подводили нас с оказанием военной помощи. Когда Украина рассчитывала на ту или иную поддержку, которой в результате не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

"На войне очень важно все делать вовремя. И рассчитывать на тех, кто тебе, что-то пообещал или дал слово. На этой войне у нас были моменты, когда нас подводили. Я хочу поблагодарить, что этого не было с вашими странами (Зеленский общался с финскими, шведскими, датскими и норвежскими журналистами - ред.)", - рассказал президент.

При этом он не указал, о каких именно странах и помощи идет речь.

"Это важно. Когда кто-то тебя подводит - это влияет на то бремя (необходимой военной помощи - ред.). Потому что ты обещаешь стране, которая в свою очередь борется за общие ценности. И страны понимают - то, что ты сказал стране очень нужно. Но это комплексная история, ни одна из присутствующих здесь или где-то не может полностью обеспечить Украину, это понятно. Потому что это современная война, масштаба которой не было. Я имею в виду гибрида, а именно масштаба применения различных технологий. Это ребус, который должна Украина не только решить, но и победить. Поэтому, если мы не победим - проигрывает цивилизованный мир", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказывал о том, что одно из европейских государств отправило Украине очередную систему ПВО, которая в итоге не сработала. Поэтому ее пришлось менять "снова и снова".

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